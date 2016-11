ATV 2 23:40 bis 01:25 Sonstiges Sharknado USA 2013 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der kalifornische Strandbarbesitzer Fin ist äußerst beunruhigt. Ein drohender Sturm, der vom Meer aufs Land zieht und sich zu einem handfesten Tornado auswachsen kann, bedroht seine Existenz. Unglücklicherweise quert gerade zu diesem Zeitpunkt ein unüberschaubar großer Haischwarm die Küstengewässer. Einige Wassersportler sind den aggressiven Tieren bereits zum Opfer gefallen. Schließlich befördern die starken Sturmböen die bissigen Meeresbewohner an Land, wo sie in den Straßen und Vorgärten der Bewohner für blankes Chaos sorgen. Gemeinsam mit Freunden will sich Fin zum Haus seiner Ex-Frau durchkämpfen, um seine Tochter zu retten. Doch die dramatischen Wetterbedingungen geben den Haien Auftrieb und der Höhepunkt scheint noch längst nicht erreicht zu sein?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Ziering (Fin Shepard) Tara Reid (April Wexler) John Heard (George) Cassie Scerbo (Nova Clarke) Jaason Simmons (Baz Hogan) Alex Arleo (Bobby) Neil H. Berkow (Carl Hubert) Originaltitel: Sharknado Regie: Anthony C. Ferrante Drehbuch: Thunder Levin Kamera: Ben Demaree Musik: Ramin Kousha Altersempfehlung: ab 16