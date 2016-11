ATV 2 21:55 bis 23:39 Sonstiges Sharknado 2 USA 2014 2016-11-07 01:25 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Hai-Alarm über New York City! Als Fin und April im Flieger auf die Millionen-Metropole zusteuern, geraten sie erneut in einen Hai-Tornado. Die Piloten sterben und Fin kann das Flugzeug gerade noch rechtzeitig landen. Doch dann geht es erst richtig los mit einem neuen "Sharknado". Jetzt muss Fin wieder ran an die Kettensäge. Shark happens! Fulminantes Sequel des kultigen Hai-Desasters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Ziering (Fin Shepard) Tara Reid (April Wexler) Vivica A. Fox (Skye) Mark McGrath (Martin Brody) Kari Wuhrer (Ellen Brody) Courtney Baxter (Mora Brody) Dante Palminteri (Vaughn Brody) Originaltitel: Sharknado 2: The Second One Regie: Jeff Broadstreet, Anthony C. Ferrante Drehbuch: Thunder Levin Kamera: Ben Demaree Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16