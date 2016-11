ATV 2 18:25 bis 19:15 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Blackout USA 2006 2016-11-08 14:05 Stereo Merken Kurz vor Lilys Polterabend taucht Jordans Ex-Freund J.D. Pollack überraschend bei ihr auf und begleitet sie auch zur Party. Am nächsten Morgen wacht Jordan in Pollacks Hotelzimmer auf und muss entsetzt feststellen, dass er tot neben ihr liegt erschossen, und zwar anscheindend mit der Waffe, die sie selbst in der Hand hat. Jordan kann sich an die Ereignisse des Vorabends nur noch schemenhaft erinnern und bittet daher verzweifelt ihre Kollegen um Hilfe. Obwohl alles dafür zu sprechen scheint, dass J.D. von Jordan getötet wurde, setzen Garret und das restliche Team alles daran, Beweise für Jordans Unschuld zu finden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Leslie Bibb (Detective Tallulah "Lu" Simmons) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Allan Arkush Drehbuch: Linda Gase, Treena Hancock Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin