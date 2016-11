ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 In den Händen der Goa'Uld USA 2002 Stereo Merken Mitten in der Nacht erhält Sam Carter (Amanda Tapping) einen mysteriösen Anruf von einem befreundeten Wissenschaftler. Doch als sie gemeinsam mit ihren Kollegen in Oregon eintrifft, ist Richard Flemming verschwunden. Schnell findet SG-1 heraus, dass sich, neben einem halb fertigen Goa'uld-Gleiter, in dem Städtchen auch Symbionten befinden, die ein Wissenschaftler gezüchtet hat, um durch ihre Untersuchung Methoden zur Stärkung des Immunsystems zu finden. Doch die Symbionten haben sich verselbständigt und die Hälfte der Bevölkerung bereits zu ihren Wirten gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Don S. Davis (General Georg Hammond) Amanda Tapping (Dr. Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Corin Nemec (Jonas Quinn) Blu Mankuma (Sheriff Knox) Vincent Gale (Deputy/Agent Cross) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12