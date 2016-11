Schweiz 1 16:40 bis 17:30 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Nächstenliebe D 2015 Stereo HDTV Merken Der Patient Georg Kästner kommt für eine Lebertransplantation in das Johannes-Thal-Klinikum. Nach mehreren Jahren hat sich endlich das passende Organ gefunden. Als das Organ allerdings noch während der OP abgestossen wird, folgt für Georg die niederschmetternde Erkenntnis, dass er nicht mehr lange leben wird. Nun wünscht er sich nichts sehnlicher, als noch einmal seine Tochter Xenia zu sehen. Dr. Matteo Moreau sieht in diesem Wunsch eine Chance - die Tochter wäre der ideale Kandidat für eine Lebendspende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julias Berger) Paula Schramm (Annika Rösler) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Jan Bauer Drehbuch: Ralf Pingel, Henning Köhn