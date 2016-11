Bayern 2 00:12 bis 02:00 Sonstiges Concerto bavarese Bayerische Komponisten Merken <bk>Wilhelm Killmayer: Sinfonie Nr. 3 (Münchner Philharmoniker, Leitung: Wilhelm Killmayer)<ek><bk>Hans Werner Henze: "Orpheus behind the wire" (Chor des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Gustaf Sjökvist)<ek><bk>Günter Bialas: "Introitus - Exodus" (Elisabeth Zawadke, Orgel; Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Peter Rundel)<ek><bk>Karl Amadeus Hartmann: Sinfonie Nr. 3 (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Ferdinand Leitner)<ek>. In Google-Kalender eintragen