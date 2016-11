Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Leben im Absolutismus Merkantilismus. Zölle für den Adelsprunk / Rokoko in Bayern. Heiter festliche Leichtigkeit / Das Kalenderblatt 07.11.1904: Erste Fahrschule Deutschlands gegründet. Von Regina Fanderl Merken Merkantilismus - Zölle für den Adelsprunk. Autorin: Renate Währisch. Nach dem Dreißigjährigen Krieg unterhielten rund 300 deutsche Staaten unter dem Dach des Heiligen Römischen Reiches um die 2.000 Zollstationen. Die vielen Grafschaften, Herzog- und Fürstentümer brauchten viel Geld für die höfische Prachtentfaltung während des Absolutismus. Gold und Silber im eigenen Land zu halten, war das grundsätzliche Ziel des Merkantilismus, der Wirtschaftspolitik des 17. und 18. Jahrhunderts. Dazu sollten die Kaufleute viel exportieren und die Gewinne in Heller und Pfennig, Gulden und Batzen nach Hause bringen. Gleichzeitig sollten durch drastische Zölle möglichst wenig Waren aus anderen Ländern in die Heimat gelangen. Das Land sollte somit eine positive Handelsbilanz erwirtschaften und die Edelmetall-Reserven im eigenen Land sich auf Kosten der anderen vermehren. Außerdem sollten die Landesherren Manufakturen unterstützen, um ein attraktives Warenangebot zu schaffen. In Google-Kalender eintragen