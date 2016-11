hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Dominic Schmitz, "Salafisten-Warner" Merken Mit 17 Jahren geriet Dominic "Musa" Schmitz in die Fänge von Salafisten. Er begleitete den Salafisten-Prediger Pierre Vogel auf der Pilgerfahrt nach Mekka, war die rechte Hand des Islamisten-Führers Sven Lau. Dominic tat alles, was von ihm erwartet wurde, war auch selbst davon überzeugt, dass er auf dem rechten Weg ist. Bis er eines Tages die mörderische Ideologie hinterfragte und ausgestiegen ist aus der islamistischen Szene. Einfach war das nicht. Er musste sich von fast allen Überzeugungen und Menschen lossagen, mit denen er jahrelang zusammen war. Inzwischen hat sich der 28-Jährige von der radikalen Auslegung des Islam distanziert und gilt als authentischer Mahner, warnt junge Leute vor dem Salafismus. Sein islamischer Namen "Musa" lebt auf seiner Homepage fort. Unter diesem Namen machte Dominic Schmitz früher Propaganda für die Salafisten, warb neue Anhänger für den sogenannten "Islamischen Staat". Die Szene kennt ihn. Diese Bekanntheit will er heute nutzen, um darüber aufzuklären, was wirklich hinter der mörderischen Ideologie der Islamisten steckt: Bigotterie, Heuchelei und unbedingter Wille zum Gehorsam. Außerdem tritt er oft in Schulen auf. Er spricht dort vor Lehrern und Schülern über seine Erlebnisse und Erfahrungen mit den Salafisten. Und er weiß auch, wie man den Anwerbeversuchen der zunächst freundlichen und zugewandten Männer widerstehen kann. Im hr2-Doppelkopf erzählt der "Ex-Salafist", was junge Erwachsene dazu bewegt, sich zu radikalisieren, und wie das gefährliche Salafisten-Netzwerk funktioniert. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karin Röder