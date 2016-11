Bayern 4 21:05 bis 22:00 Sonstiges U21 - vernetzt Radiosendung im live Video-Stream Merken Chorknaben aufgepasst! I eat the sun and drink the rain heißt der jüngste Streich des Komponisten, Musikproduzenten und Gesamtkunstwerklers Sven Helbig. Der setzt diesmal auf nichts als die menschliche Stimme und ein bisschen Elektronik. Mit den üblichen Genregrenzen kann der Wahl-Dresdner ohnehin nicht viel anfangen. Mit dem Fauré-Quartett hat er in der Vergangenheit genauso zusammengearbeitet wie mit Rammstein oder der Evangelischen Kirche. Bei seinem aktuellen Chorprojekt stellt er sich den ganz großen Fragen des Lebens und groß, irgendwie sakral und sehr meditativ klingen auch seine 10 Stücke für Chor und Elektronik. U21-VERNETZT - die junge Musikszene zum Hören und zum Sehen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sven Helbig (Komponist, Musikproduzent und Regisseur)