Bayern 4 12:05 bis 14:00 Sonstiges Mittagsmusik Louis Moreau Gottschalk macht einen Scherz / Marcelo Álvarez singt Carlos Gardel / Aaron Copland besucht einen Tanzsaal in Mexiko Merken Louis Moreau Gottschalk macht einen Scherz / Marcelo Álvarez singt Carlos Gardel / Aaron Copland besucht einen Tanzsaal in Mexiko In Google-Kalender eintragen Moderation: Jerzy May