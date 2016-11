Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Wilhelm Friedemann Bach: Sinfonie F-Dur (Il Fondamento, Leitung: Paul Dombrecht)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: Präludium und Fuge Es-Dur BWV 852 (Daniele Boccaccio, Orgel)<ek><bk>Georg Friedrich Händel: Konzert B-Dur HWV 308 (Ragna Schirmer, Klavier; Ensemble Dacuore, Leitung: Andreas Seidel)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: Präludium und Fuge fis-Moll BWV 859 (Daniele Boccaccio, Orgel)<ek><bk>Johann Christian Bach: Sinfonie g-Moll op. 6 Nr. 6 (Akademie für Alte Musik Berlin, Leitung: Stephan Mai)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie D-Dur KV 385, "Haffner" (Scottish Chamber Orchestra, Leitung: Charles Mackerras)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Tripelkonzert C Dur op. 56 (Giuliano Carmignola, Violine; Sol Gabetta, Violoncello; Dejan Lazic, Klavier; Kammerorchester Basel, Leitung: Giovanni Antonini)<ek><bk>Peter von Winter: Klarinettenquartett (Dieter Klöcker, Klarinette; Consortium Classicum)<ek><bk>Robert Schumann: Sinfonie Nr. 4 d-Moll (Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Leitung: Sakari Oramo)<ek>. In Google-Kalender eintragen

