DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Top Job" Kriminalhörspiel nach Jason Starr Bill Moss ist jung, gut ausgebildet und ehrgeizig. Seit zwei Jahren wartet er vergeblich auf seine Chance. Er jobbt als Teilzeit-Telefonverkäufer bei einer Firma, die er hasst. Als dort eines Tages 20 Prozent der Mitarbeiter fristlos entlassen werden, ist auch Bill auf eine Kündigung gefasst. Doch sein Chef bietet ihm eine gut bezahlte Vollzeitstelle im Management an. Der lang ersehnte Top Job scheint in Sicht. Gäste: Werner Wölbern, Gerd Wameling, Hans Peter Hallwachs, Frauke Poolman, Michael Maertens, Julia Grimpe, Astrid Meyerfeldt, Thomas Thieme, Jarreth Merz, Manfred Breitenstein, Udo Kroschwald, Frank Arnold Regie: Irene Schuck