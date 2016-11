DR Kultur 20:03 bis 21:30 Sonstiges In Concert 26. Rudolstadt-Festival. Luke Winslow-King & Band Merken Sein Auftritt war beim diesjährigen Rudolstadt-Festival für viele eine Überraschung. Zum einen, weil Luke Winslow-King hierzulande (noch) relativ unbekannt ist, zum anderen bot der 33-jährige US-Amerikaner mit seinem Trio einen selten so perfekt und lustvoll aufeinander abgestimmten Stilemix aus New Orleans Jazz, Delta Blues, traditionellem Folksong und vielem anderen - selbst Anklänge von Belá Bartók oder Antonín Dvo?ák kann man im Ouvre des Singer/Songwriters ausmachen: Ein Chamäleon der Americana-Musik und auf jeden Fall an Vielseitigkeit und Einfallsreichtum kaum zu überbieten. Seine Musik, so steht es im Programmheft des Festivals, "klingt wunderbar alt und neu zugleich. Rustikal, reduziert, exzentrisch und elegant." Besser kann man das Konzert von Luke Winslow-King auf der Konzertbühne im Heinepark kaum beschreiben. In Google-Kalender eintragen Moderation: Holger Beythien