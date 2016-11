Eigentlich hatte der afroamerikanische Stadtrat Mays Gilliam keine ambitionierten Zukunftspläne in den Washingtoner Ghettos. Doch dann verliert er mit einem Schlag Auto, Fahrrad, Job und Freundin. Als just zu diesem Zeitpunkt der demokratische Präsidentschaftskandidat bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt, avanciert Gilliam über Nacht zum neuen Aushängeschild. Wider Erwarten stößt sein bürgernahes Auftreten auf reges nationales Interesse. In Google-Kalender eintragen