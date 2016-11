ORF 3 01:30 bis 03:35 Show Nestroy 2016 - Die Preisverleihung A 2016 Wh. im Nachtprogramm, ORFIII Stereo 16:9 Merken Der ORF-III-Hauptabend am Montag, den 7. November, steht ganz im Zeichen des Nestroys: Zum 17. Mal wird an diesem Tag der renommierte Theaterpreis "Nestroy" vergeben, mit dem herausragende Bühnenproduktionen, Künstlerinnen und Künstler der vergangenen Saison geehrt werden. ORF III überträgt die glanzvolle Gala, bei der sich das Who is Who der österreichischen Theatersezene versammelt, live-zeitversetzt ab 20.15 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steffi Krautz, Markus Meyer Gäste: Gäste: Harald B. Thor (beste Ausstattung), Yael Ronen und Ensemble (bestes Stu?ck ?Autorenpreis), Frank Castorf (Lebenswerk) Originaltitel: Nestroy 2016 - Die Preisverleihung

