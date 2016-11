ORF 3 22:55 bis 01:00 Tanz Lumpazivagabundus A 2013 16:9 Dolby Digital Merken Nicholas Ofczarek, Michael Maertens und Florian Teichtmeister in einer Inszenierung von Matthias Hartmann: Der böse Geist Lumpazivagabundus sagt über die Schicksalsgöttin Fortuna: "Was meine wahren Anhänger sind, die machen sich nicht so viel aus ihr. Kommt's Glück einmahl, so werfen sie's beym Fenster hinaus, und kommt's nochmahl, so treten sie's mit Füßen." So will das Fortuna nicht auf sich sitzen lassen. Durch drei Sterbliche, den Schneider Zwirn, den Tischler Leim und den Schuster Knieriem will sie das Gegenteil beweisen. In der Lotterie gewinnen diese 100.000 Taler. Und nun gilt Fortunas Wette. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Teichtmeister (Leim) Michael Maertens (Zwirn) Nicholas Ofczarek (Knieriem) Peter Wolfsberger (Stellaris) Maria Happel (Fortuna / Hannerl) Stefanie Dvorak (Brillantine / Sepherl) Mavie Hörbiger (Amorosa / Nanette) Originaltitel: Lumpazivagabundus Regie: Matthias Hartmann