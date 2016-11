ORF 3 16:35 bis 17:20 Dokumentation Die Ostküste der USA: Big Apple und Meer D 2014 Stereo 16:9 Merken Delaware ist bekannt als Steuerparadies, aber an seiner Küste wachsen auch ausgezeichnete Weine. Peggy Raley fing mit wenigen Rebstöcken an und musste erst noch dafür sorgen, dass der Weinanbau in dem puritanischen Bundesstaat legalisiert wurde. Heute ist ihr Hof an der gesamten Ostküste bekannt. In New Jersey macht sich die Nähe zu New York City bemerkbar, nicht nur die Strände von Atlantic City sind beliebte Badeplätze für Großstädter. Auf der Barnegat-Halbinsel bei Toms River macht Lindsay Harrington Jagd auf kleine Krabbler für einen Insektenzoo und die Wissenschaft. Und dann weist die Freiheitsstatue den Weg ins Herz des Big Apple. Die wahren Kennzeichen von Manhattan sind für manche New Yorker jedoch die Wassertanks, ein typischer Wolkenkratzer hat mindestens einen davon. Clive Bushay sorgt für ihre Instandhaltung. Ein lebensgefährlicher Job in schwindelnder Höhe. Auch Austin Horse muss hellwach sein. Für den Fahrradkurier ist eine Strecke von 100 Kilometern ein ganz normales Tagespensum, und das in einer Stadt, die ständig im Verkehrschaos steckt. Außerdem muss Austin seinen Ruf als schnellster und bester Radkurier verteidigen. Auf Long Island geht es wieder ruhiger zu, hier werden Austern gezüchtet. Ganz am Ende der Insel liegen die Hamptons, das Erholungsgebiet der Upperclass. Hier bringt Angela Boyer-Stump Luxusimmobilien an den Mann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Ostküste der USA Regie: Peter Bardehle, Sven Jaax Kamera: Klaus Stuhl, Sascha Kellersohn