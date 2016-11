ORF 3 14:00 bis 15:50 Drama Ein Augenblick Freiheit A, F, TRK 2008 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Tragische und humorvolle Geschichten über die Freude am Leben und das Überleben unter extremen Umständen. Wahre Geschichten über Menschen, die ihre Heimat auf der Suche nach einem neuen Leben in Freiheit verlassen, um herauszufinden, dass die Freiheit sowohl der Himmel als auch die Hölle auf Erden sein kann. Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Navíd Akhavan (Ali) Pourya Mahyari (Mehrdad) Elika Bozorgi (Azy) Sina Saba (Arman) Payam Madjlessi (Hassan) Behi Djanati Atai (Lale) Kian Khalili (Kamran) Originaltitel: Ein Augenblick Freiheit Regie: Arash T. Riahi Drehbuch: Arash T. Riahi Kamera: Michael Riebl Musik: Karuan Altersempfehlung: ab 12