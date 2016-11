ORF 3 09:00 bis 09:50 Diskussion Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge Kira Grünberg trifft Julia Gschnitzer A 2016 2016-11-09 05:45 Stereo 16:9 Merken Der 14. "Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge" führt uns am 30. September 2016 zu einem der schönsten Aussichtsberge Tirols - auf den Venet. Für diesen außergewöhnlichen Drehort bittet ORF Moderatorin, Barbara Stöckl, zwei bemerkenswerte Persönlichkeiten vor die Kamera: Kira Grünberg: Die junge Innsbruckerin ist eine ehemalige österreichische Stabhochspringerin und Leichtathletin. Seit August 2014 hält sie den österreichischen Rekord, aufgestellt bei den Europameisterschaften in Zürich, im Stabhochsprung. Bei einem Trainingssprung im Juli 2015 verletzte sie sich so schwer, dass sie seither querschnittsgelähmt ist. Im Jahre 2015 erhielt Kira Grünberg zahlreiche Auszeichnungen. Das Sportehrenzeichen der Gemeinde Kematen, den MADONNA-Leading Ladies Award für die stärkste Frau des Jahres und zu guter Letzt den Woman of the year award. Julia Gschnitzer: Die Grande Dame des heimischen Schauspiels spielte auch heuer wieder die Mutter von Jedermann Cornelius Obonya. Bei den Salzburger Festspielen aufzutreten ist für die erfahrene Schauspielerin, die zwischen Wien, Salzburg, Innsbruck und Bozen laufend auf der Bühne steht, "etwas ganz Besonderes". Dem TV-Publikum ist sie vor allem als Franziska Jägerstätter-, in "Der Fall Jägerstätter" von Axel Corti bekannt. Julia Gschnitzer merkt man ihr Alter nicht an. Im Dezember wird sie 85 Jahre alt. Die Schauspielerin fährt viel und gerne mit dem Fahrrad. "Das hält mich fit", lacht sie verschmitzt. Als Charakterdarstellerin hat Gschnitzer herausfordernde Frauenrollen gespielt und die Schauspielkunst in ihrem reichen Künstlerleben zur höchsten Entfaltung gebracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Stöckl Gäste: Gäste: Kira Grünberg (ehem. österreichische Stabhochspringerin), Julia Gschnitzer (Schauspielerin) Originaltitel: Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge

