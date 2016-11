ORF 2 04:35 bis 05:35 Magazin heute leben Barbara Rett trifft Speranza Scappucci / Medizin - Nachhaltige Kur / 35 Jahre Metropol / Buch Wien - "heute leben"-Buchexpertin Petra Hartlieb zu Gast im Studio / New Media - Darknet: Welche Gefahren verbergen sich dahinter? A 2016 Stereo 16:9 Merken Gert Steinbäcker zu Gast im Studio: "Ja eh" heißt das neue Album von Gert Steinbäcker, auf dem das frühere STS-Mitglied eine illustre Schar an Freunden und Kollegen versammelt hat: Stimmlich mit dabei ist Wilfried Scheutz, die Seitelpfeife und die Harmonika spielt Hubert von Goisern. Am Album findet sich weiters der Titel "Festung", geschrieben von Schiffkowitz. Darin zu hören sind großartige Textzeilen wie "Wer andere dauernd aussperrt, sperrt sich selbst ein". Die Ballade "Das letzte Wort" stammt von Thomas Spitzer. Das letzte Wort hat die Gitarre. In diesem Fall gespielt von Tom Spitzer und Ulli Bäer. Barbara Rett trifft Speranza Scappucci: Nomen est omen! Speranza Scappucci ist eine ganz große Hoffnung unter den jungen Dirigentinnen, die sich langsam, aber sicher die Pulte der besten Orchester der Welt erobern. Die junge Römerin hat in den vergangenen beiden Jahren eine geradezu rasante Karriere hingelegt, die vergangene Woche einen weiteren Höhepunkt erlebt hat: ihr Debüt als Dirigentin an der Wiener Staatsoper! Ein Haus, das sie gut kennt, denn sie hat einige Jahre in Wien als Solokorrepetitorin und Pianistin gearbeitet und sich so ein Repertoire von mehr als 100 Opern erarbeitet. Dass sie einmal selbst am Pult des Staatsopernorchesters stehen würde, hätte sie nie gedacht. Mittlerweile dirigiert sie an ersten Häusern rund um den Erdball - von New York bis St. Petersburg, von Finnland bis Italien. Medizin - Nachhaltige Kur: Kuraufenthalte sollen Menschen dazu motivieren, gesünder zu leben und sich vor allem mehr zu bewegen. Doch nach der Kur sind die guten Vorsätze oft schnell wieder verschwunden. Das Projekt "Jackpot" soll Kurgäste auch nach der Kur zu sportlichen Aktivitäten animieren. Sie bekommen während der Kur einen Gutschein, mit dem sie zwölfmal wohnortnah bei einem Sportverband zweimal die Woche ein spezielles 90-minütiges Ausdauer- und Krafttraining machen können. Die ersten Auswertungen zeigen, das damit auch ehemals völlig unsportliche Menschen erreicht werden. Studiogast ist Sportwissenschafter Dr. Christian Lackinger, Projektleiter "Jackpot". 35 Jahre Metropol: "heute leben" blickt im Jubiläumsjahr des Wiener Vorstadttheaters hinter die Kulissen des Metropols. Buch Wien - "heute leben"-Buchexpertin Petra Hartlieb zu Gast im Studio: Diese Woche startet die Buch Wien - ein einzigartiges Lesespektakel mit mehr als 400 Veranstaltungen. Den glanzvollen Auftakt bildet am 8. November die Verleihung des ersten Österreichischen Buchpreises und des Debütpreises. "heute leben"-Buchexpertin Petra Hartlieb bespricht live im Studio zwei Romane, die es auf die Shortlist für den Buchpreis geschafft haben bzw. einen Titel, der für den Debütpreis nominiert ist. New Media - Darknet: Welche Gefahren verbergen sich dahinter?: Anonym und unerkannt surfen - das ist im Darknet möglich. Doch welche Gefahren verbergen sich dahinter? New-Media-Expertin Lena Doppel informiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Gert Steinbäcker (Musiker) Originaltitel: heute leben