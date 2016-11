ORF 1 00:35 bis 01:15 Mysteryserie Supernatural Die Geister, die ich rief USA 2012 2016-11-10 03:35 Dolby 16:9 Merken Sam und Dean erhalten einen Anruf aus Bodega Bay von ihrer alten Freundin Annie Hawkins. Als sie dort ankommen, ist Annie jedoch verschwunden. Die Suche führt die Brüder in ein Haus, in dem es von Geistern nur so wimmelt. Darunter befindet sich auch Bobbys Geist, der verzweifelt nach einem Weg sucht, sich bei Sam und Dean bemerkbar zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Jim Beaver (Bobby Singer) Jamie Luner (Annie Hawkins) Antonio Cupo (Whitman Van Ness) Elysia Rotaru (Victoria Dodd) Craig Erickson (Haskel Crane) Originaltitel: Supernatural Regie: Tim Andrew Drehbuch: Brad Buckner, Eugenie Ross-Leming Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12