ORF 1 21:05 bis 21:45 Arztserie Grey's Anatomy Familienangelegenheit USA 2016 2016-11-08 10:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Hochzeit von Owen und Amelia steht bevor, doch nicht nur das Wetter spielt an diesem Tag nicht mit. Als April unterwegs ist, um die Ringe zu holen, setzen bei ihr die Wehen ein. Doch sie und Ben haben vor der Geburt nicht mehr genug Zeit, zur Klinik zu fahren. Amelia bekommt kalte Füße und flüchtet mit Maggie und Meredith. Alex hat sich von Jo getrennt, nachdem sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hat - doch er ahnt nicht, was dahinter steckt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Debbie Allen Drehbuch: William Harper Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12