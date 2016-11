ORF 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Detective Laura Diamond Laura und der unerwünschte Hausgast USA 2016 2016-11-07 01:15 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Der Mordverdächtige Jon Dunham hat sich in Lauras Haus geschlichen und sie als Geisel genommen. Er droht damit, sich mit Laura in die Luft zu sprengen, wenn sie nicht zugibt, dass sie ihm den Mord untergeschoben hat. Laura versucht ihr Möglichstes Dunham zur Vernunft zu bringen und Zeit zu gewinnen. Lauras Team hingegehen ahnt noch nichts von der prekären Situation, stößt jedoch bald auf Ungereimtheiten bei den Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) Jerry O'Connell (Jon Dunham) Callie Thorne (Captain Nancy Santiani) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Michael Smith Drehbuch: Marc Dube, Niceole R. Levy, Nikhil S. Jayaram Kamera: Tim Norman Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 12