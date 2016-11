ORF 1 18:55 bis 19:20 Comedyserie The Big Bang Theory Unflotter Dreier USA 2008 2016-11-08 15:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sheldon will unbedingt, dass Leonard und Stephanie ein Paar bleiben. Denn er hält sie für die einzige annehmbare Frau, mit der Leonard je zusammen war. Außerdem fehlte ihm bisher ein Schiffsarzt für seine Enterprise-Crew. Deswegen versucht Sheldon, Penny zu überzeugen, nicht als Stephanies Rivalin in Erscheinung zu treten. Als Stephanie die erste Nacht bei Leonard verbringt, stört Sheldon die beiden versehentlich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Sara Rue (Stephanie) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Dave Goetsch Kamera: Steven V. Silver