ORF 1 16:45 bis 17:10 Comedyserie How I Met Your Mother Die Murtaugh-Liste USA 2009 2016-11-08 14:35 Stereo Untertitel 16:9 Aus Frust über seinen Rauswurf aus dem Laser-Tag-Club beschließt Barney, sich zu rächen. Zu diesem Zwecke plant er, die Spiel-Arena nachts mit Klopapier einzuwickeln. Als Komplizen für sein Attentat hat er Ted auserkoren. Der will jedoch nichts von Barneys Vorhaben wissen, da er sich geschworen hat, nach seinem 30. Geburtstag keine Dummheiten mehr zu machen. Lange hält sein Vorsatz nicht an: Nach einem Wettstreit mit Barney ist es Ted, der die Aktion unbedingt durchziehen möchte. Gleichzeitig kämpft Lily mit Marshalls Erziehungsmethoden. Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Robert Wisdom (McCraken) Bill Fagerbakke (Marvin Eriksen sen.) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Joe Kelly Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12