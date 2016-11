ORF 1 15:00 bis 15:20 Comedyserie Malcolm mittendrin Frühlingsgefühle USA 2001 2016-11-08 08:05 Dolby Untertitel Merken Malcolms neue Mitschülerin Cynthia lässt nichts unversucht, um sich mit ihm anzufreunden. Als endlich auch bei Malcolm die Schmetterlinge im Bauch zu flattern beginnen, gelingt es Lois, alles zu vermasseln. Dewey hingegen muss den Verlust seines geliebten Teddys Domingo verkraften, den ihm Lois aus hygienischen Gründen weggenommen hat. Francis hat wieder mal Probleme mit Kommandant Spangler, weil er dessen Auto zu Schrott gefahren hat. Hal soll ihm nun ein Alibi verschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Erik Per Sullivan (Dewey) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Craig Lamar Traylor (Stevie Kenarban) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Bob Stevens Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants, Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12