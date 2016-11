ORF 1 12:45 bis 13:30 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Die Krise USA 2012 2016-11-08 10:00 Stereo Untertitel 16:9 Merken Dani behandelt einen Baseballstar, dem sein exzellenter Schlag abhanden gekommen ist und plötzlich alle Bälle verfehlt. Er ist überzeugt, dass seine Affäre schuld ist. Um T.K. zu helfen, vermittelt Matt ihm eine Masseurin, damit er sich endlich entspannen kann. Und tatsächlich scheint die Massage zu wirken, bis Simone in die Nähe seiner Narbe von der Schussverletzung kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Callie Thorne (Dani Santino) Marc Blucas (Matthew Donnally) Scott Cohen (Nico Careles) Hannah Marks (Lindsay Santino) Patrick Johnson (Ray Santino Jr.) Mehcad Brooks (Terrence King) Evan Handler (Marshall Pittman) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: Kevin Hooks Drehbuch: Will McRobb, Chris Viscardi Kamera: William Wages Musik: Adam Gorgoni