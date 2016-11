BonGusto 20:35 bis 21:05 Magazin Sachies Küche Alte Tradition in Osaka, Toyama und Kyoto NZ 2013 Merken Obwohl Japan ein wahrhaft modernes Land ist, ist es reich an Geschichte und Tradition. In dieser Folge trifft Sachie drei japanische Handwerker, die aus der Essenskultur Japans nicht wegzudenken sind: ein Messerschmied, dessen Firma seit mehr als 300 Jahren hochwertige Messer herstellt; ein Sake-Produzent, dessen Vorfahren echte Samurai waren und mit der Sake-Herstellung 1628 begannen und eine Frau, die in Kyoto ein über 100-jähriges Teehaus betreibt. Zurück in Sachies Küche gibt es Muscheln mit Sake und einen Grüntee-Käsekuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sachie's Kitchen