Schweiz 2 02:50 bis 03:30 Serien Code Black Mamas Haus USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken Ausserhalb der Notaufnahme ereignet sich Dramatisches. Eine Ambulanz bringt einen Patienten, der ausser sich geraten ist und die beiden Sanitäter verletzt hat. Beim Aussteigen greift er auch Jesse an. Dieser lässt sich nichts anmerken, doch nur kurz darauf bricht er zusammen. Leanne bangt um den Leben ihres besten Freundes. Doch der Spitalalltag geht weiter. Ein Teenager kommt mit Herzproblemen ins Krankenhaus. Ihre Mutter ist fest davon überzeugt, dass diese Probleme nichts mit Drogen zu tun haben. Die Untersuchungen zeigen, dass sie Recht hat. Aber die Mutter ist am Zustand ihrer Tochter nicht unschuldig. Und es geschieht ein U-Bahn-Unfall. Einer der Verletzten erzählt Mario von seinem kleinen Sohn mit Downsyndrom, der an der Bushaltestelle auf ihn wartet. Mario verspricht, dafür zu sorgen, dass der Junge abgeholt wird. Dieses Versprechen will er um alles in der Welt halten - und riskiert dafür sogar seinen Job. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marcia Gay Harden (Dr. Leanne Rorish) Luis Guzmán (Jesse Sallander) Raza Jaffrey (Dr. Neal Hudson) Bonnie Somerville (Christa Lorenson) Melanie Chandra (Malaya Pineda) Benjamin Hollingsworth (Mario Savetti) Harry Ford (Angus Leighton) Originaltitel: Code Black Regie: Oz Scott Drehbuch: Brett Mahoney Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 12

