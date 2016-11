Schweiz 2 00:35 bis 01:20 Actionserie Chicago P.D. Bring bewaffnete Freunde mit USA 2014 2016-11-07 04:20 Dolby Digital HDTV Merken Hank und sein Team ermitteln in den Kreisen der chinesischen Mafia, nachdem ein blutiger Mord in einem illegalen Casino die Unterwelt aufschreckt. Unter den Leichen befindet sich sogar der minderjährige Botenjunge. Auf der Videoüberwachung der Glücksspielhölle wird klar, dass es sich bei den Mördern um knallharte Profikiller handelt. Als Halstead einen weiteren Standort der chinesischen Unterwelt untersuchen will, wird er erwischt. Es stellt sich heraus, dass auch die Gang Unit ihre Finger mit im Spiel hat. Hank wird gezwungen, mit seinem alten Partner zusammenzuarbeiten. Nachdem Ruzek bei seinen Kollegen angibt, nie als Streifenpolizist Dienst geleistet zu haben, verknurrt ihn Olinsky kurzerhand zum uniformierten Dienst mit Burgess. Sie müssen eine Highschool observieren. Atwater darf dafür an Olinskys Stelle in Zivil Dienst leisten. Hank macht Bekanntschaft mit Edwin Stillwell, dem neuen Polizisten der Innenrevision. Er will Hanks Machenschaften genau überprüfen und verlangt nach Informationen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Fred Berner Drehbuch: Bryan Gracia Kamera: Rohn Schmidt Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 18