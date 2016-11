Schweiz 2 22:35 bis 23:10 Magazin sportlounge Geschichten und Hintergründe CH 2016 2016-11-07 23:25 Stereo HDTV Merken Aids im Schweizer Sport - alles unter Kontrolle?: Am 7. November 1991, also vor genau 25 Jahren, gab der Basketballstar Magic Johnson bekannt, dass er HIV positiv ist. Diese Ankündigung schockierte die Sportwelt und löste viele Reaktionen aus. Die Angst, sich beim Sport anzustecken war fortan allgegenwärtig. Magic Johnson musste seine Karriere beenden, weil die Anfeindungen ihm gegenüber zu heftig waren. Wie sieht es heute aus? Können HIV-positive Menschen in der Schweiz ungeniert Sport treiben? Die Recherchen zeigen: Es gibt nach wie vor kontroverse Einstellungen zum Thema Aids und Sport. Blerim Dzemaili - der Blick hinter die Fassade: Bereits als 17-Jähriger spielte Blerim Dzemaili in der ersten Mannschaft des FCZ. Mit 20 wurde er bereits dessen Captain. Doch obschon Blerim Dzemaili mit Talent gesegnet war und mit Lob überschüttet wurde, haperte es lange mit einer führenden Rolle in der Nationalmannschaft. Die "sportlounge" will wissen, wo er selber die Gründe dafür sieht, interessiert sich aber auch für seine Zeit beim FC Unterstrass, seine Streiche als kleiner Knabe und seine Zukunft im Fussball. "Tscheggsch de Pögg" - Zeitmessung bei Radstrassenrennen - komplizierter als gedacht: Regel Nummer 1.2.107 ist entscheidend, wenn es darum geht, wer eine Rundfahrt gewinnt. Sie regelt die Zeitabstände bei Massenankünften, und das ist komplizierter als gedacht. Denn auf der Jagd nach Sekunden entscheiden viele Faktoren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steffi Buchli