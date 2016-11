Schweiz 2 16:40 bis 17:35 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 322 Sicher ist sicher D 2005 Stereo Merken Bei der Routinekontrolle eines Baumaschinenherstellers wird der Wachmann Brieger erschossen. Die Umstände sind sehr dubios sind, denn auf dem kontrollierten Gelände gab es nichts zu stehlen, außerdem wurde auch in der Wohnung des Opfers eingebrochen, alle Angestellten scheinen eingeschüchtert. Manne ermittelt undercover in der Sicherheitsfirma. Kein ungefährlicher Job, wie sich bald herausstellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Michel Guillaume (Theo Renner) Hartmut Schreier (Manfred Brand) Christine Döring (Susanne von Hagenberg) Patrick Winczewski (Skipper) Thomas Anzenhofer (Fuchs) Brigitte Jaufenthaler (Frau Brieger) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Conny Lens, Bettina Stelzig Kamera: Mathias Zscheile, Afam Bilson Musik: Arpad Bondy