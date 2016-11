Schweiz 2 10:15 bis 11:05 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 51 Rache D, A 1998 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Als Peter Rogner nach fünf Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen wird, hat er nur einen Gedanken: Er will Rache nehmen an Kommissar Brandtner, der ihn damals verhaftet hatte. Als erstes entführt er dessen Polizeihund Rex, um das Tier zu töten. Doch der schlaue Vierbeiner kann sich befreien und macht sich auf den weiten Weg nach Hause, nicht ahnend, dass sein Herrchen Brandtner in Gefahr ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Jochen Nickel (Peter Rogner) Teresa Harder (Brigitte Forstner) Hansi Lang (Kunz) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Peter Carpentier Drehbuch: Peter Moser, Peter Hajek Kamera: Gerhard Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12