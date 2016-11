Schweiz 1 22:55 bis 23:50 Diskussion ECO Talk Wirtschaftslenker konkret, persönlich, greifbar Böser Nahrungsmittelriese - guter Detailhändler? CH 2016 2016-11-07 03:55 Stereo HDTV Merken Zwei Konzerne an zwei Enden in der Beliebtheitsskala - beide geprägt von starken Persönlichkeiten, die im nächsten Jahr ihren Abschied nehmen: Nestlé-Verwaltungsratspräsident Peter Brabeck und Migros-Chef Herbert Bolliger sind zu Gast im neuen "ECO Talk"-Studio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Reto Lipp Gäste: Gäste: Peter Brabeck (Nestlé-Verwaltungsratspräsident), Herbert Bolliger (Migros-Chef) Originaltitel: ECO Talk