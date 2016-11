Schweiz 1 15:00 bis 16:40 Familienfilm Das Traumhotel - Verliebt auf Mauritius D, A 2004 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Hotelmanager Markus Winter würde gerne ein wenig ausspannen, doch seine liebenswürdige Tante Dorothea, Besitzerin einer Hotelkette, schickt ihn nach Mauritius, wo er inkognito im Luxushotel Dinarobin Tina Berger auf die Finger schauen soll, die als kommissarische Direktorin die großzügige Ferienanlage leitet. Tina weiß, dass sie getestet werden soll, verwechselt jedoch den "Spion" mit einem unbedarften Pastor, den glücklichen Gewinner eines Preisausschreibens. Während Tina ihm das Leben verzuckert, erlebt Markus Pleiten, Pech und Pannen und hat zunächst allen Grund, an Tinas Kompetenzen zu zweifeln. Doch bald schon bemerkt Markus, dass Tina nicht nur "zaubern" kann - sie ist auch so bezaubernd, dass er sich in sie verliebt. - Christian Kohlund und Ruth Maria Kubitschek spielen die Hauptrollen in diesem TV-Film. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Ruth-Maria Kubitschek (Dorothea von Siethoff) Anica Dobra (Tina Berger) Elke Winkens (Janin) Heio von Stetten (Pastor Stefan Meier) Miriam Morgenstern (Leonie König) Severin Sonntag (Benny Berger) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Gloria Behrens Drehbuch: Hilly Martinek, Krystian Martinek Kamera: Jochen Radermacher Musik: Kambiz Giahi Altersempfehlung: ab 6