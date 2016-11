NDR 12:55 bis 13:45 Serien Tierärztin Dr. Mertens Alarm im Zoo D 2006 Untertitel 16:9 Live TV Merken In ihrem Berufsalltag hat Susanne gleich ihre erste Bewährungsprobe zu bestehen. Ein Orang-Utan ist an Hepatitis erkrankt. Nun muss auf schnellstem Wege die Herkunft des Erregers festgestellt werden. Auf der Jagd nach dem Virus bringt Kinderarzt Christoph Lentz Susanne schließlich auf die richtige Spur: Ein Tierpfleger, in dessen Familie ein Säugling unbemerkt an Hepatitis erkrankt war, hat das Tier angesteckt. Unterdessen ist der vorerst noch amtierende Zoodirektor Prof. Baumgart eifrig darum bemüht, seine Nachfolgeschaft zu regeln. Er drängt seinen Freund Dr. Vogel, für dieses Amt zu kandidieren. Er verspricht sich davon, auch zukünftig Einfluss auf den Zoo zu haben. Aber die Rechnung geht leider nicht auf, denn Dr. Reinhard Fährmann macht das Rennen. Der ehemalige Studienkollege von Susanne war vorher Direktor eines wirtschaftlich außerordentlich erfolgreichen Safariparks. Er macht von vornherein klar, dass er auf Publikumsattraktivität und Gewinn bringende Wirtschaftlichkeit setzen wird. Susannes Comeback in ihrem Traumberuf bringt nicht nur neue Herausforderungen mit sich, sondern auch jede Menge Alltagsstress. Für Klaus steht die Firma nach wie vor an erster Stelle. Er fällt daher im Haushalt komplett aus. So bleibt auch die Organisation von Jonas' Geburtstagsparty letztlich an Susanne hängen. Und dann hätte Klaus beinahe vergessen, das Fahrrad zu besorgen, das sich der Junge so sehnlich wünscht. Aber da scheint es auch noch Männer zu geben, die ganz anders sind. Männer wie Christoph Lentz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Susanne Mertens) Dieter Montag (Dr. Martin Vogel) Horst-Günter Marx (Klaus Mertens) Michael Lesch (Dr. Reinhard Fährmann) Ludwig Zimmeck (Jonas Mertens) Gunter Schoß (Professor Georg Baumgart) Ursela Monn (Charlotte Baumgart) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Karola Hattop Drehbuch: Scarlett Kleint Kamera: Hermann Dunzendorfer, Herman Dunzendorfer Musik: Rainer Oleak