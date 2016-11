Silverline 00:40 bis 02:05 Krimi The Loved Ones - Pretty in Blood AUS 2009 20 40 60 80 100 Merken Das schüchterne Mädchen Lola hat ihr Herz dem jungen Brent geschenkt und wünscht sich nichts mehr, als mit ihrem Schwarm zum Abschlussball zu gehen. Doch ihre Einladung wird ausgeschlagen, Brent ist für den Abend bereits vergeben. Die Verehrerin wird ungern zurückgewiesen und so findet sich Brett urplötzlich bei Lola zu Hause an einen Stuhl gefesselt wieder und wird auf schockierendste Weise von ihr und ihrem Vater gefoltert und gequält. Und das ist erst der Anfang einer grauenvollen Nacht. Denn was Lola will, das kriegt sie auch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Samuel (Brent) Robin McLeavy (Lola 'Princess) Victoria Thaine (Holly) Jessica McNamee (Mia) Richard Wilson (Jamie) John Brumpton (Daddy) Andrew S. Gilbert (Paul) Originaltitel: The Loved Ones Regie: Sean Byrne Drehbuch: Sean Byrne Musik: Ollie Olsen Altersempfehlung: ab 18