Silverline 23:05 bis 00:40 Horrorfilm The Landlord - Miet the Dead USA 2009 Tyler Czarnecki hat von seinen Eltern ein Mietshaus geerbt, und mit ihm Dauergäste der ganz besonderen Art: Zwei uralte babylonische Dämonen, die die Eltern - Teufelsanbeter - einst beschworen haben und nicht mehr loswurden. Jetzt ist es Tylers Aufgabe, Mieter zu fi nden, die die Dämonen verspeisen können - und diese lange genug am Leben zu erhalten, damit sie ihre Miete noch zahlen können, bevor sie zu Dämonenfutter werden. Dummerweise ist es auch der Polizei nicht entgangen, dass ausgerechnet die Mieter dieses Hauses immer spurlos verschwinden, und nach dem jüngsten Fall sind zwei Cops fest entschlossen, Tyler diesmal endlich als kannibalischen Serienmörder zu entlarven. Dann zieht auch noch die junge Donna in dem Haus ein, auf der Flucht und verzweifelt auf der Suche nach einer Unterkunft. Und Tyler steht nun vor der Frage, wie er sie davor bewahren kann, Dämonenfutter zu werden. Schauspieler: Brian Amidei (Gary) Rom Barkhordar (Rabisu) Brion Bliss (Reggie) Ezekiel Brown (Det. Rosen) John Brown (Marty) Amanda Cohen (Baba) Michelle Courvais (Amy) Originaltitel: The Landlord Regie: Emil Hyde Drehbuch: Emil Hyde Kamera: Phil O'Neil Musik: Karen Sandvoss Altersempfehlung: ab 18