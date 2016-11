Silverline 20:15 bis 21:35 Actionfilm Sickle USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Travis und seine Band überfallen einen von der russischen Mafia betriebenen Stripklub und richten dabei ein Blutbad an. Auf ihrer Flucht zur mexikanischen Grenze kommt die Gang nach Redstone, einem abgelegenen und inzestverseuchten Dorf im amerikanischen Hinterland. Dort wartet schon Sheriff Slade Sickle auf die Ganoven. Mit seiner ganz eigenen grausamen und sadistischen Art der Rechtsprechung geht er gegen Travis und seine Leute vor. Es beginnt eine lange Nacht des Sterbens! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kane Hodder (Sickle) Tiffany Shepis (Jenna) Rena Riffel (Penny) Dan Higgins (Mordin) Dustin Leighton (Travis) Owen Conway (Randy) Taryn Maxximillian Dafoe (Tasha) Originaltitel: Exit to Hell Regie: Robert Conway Drehbuch: Robert Conway Musik: Michael Wright Altersempfehlung: ab 18