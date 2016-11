Silverline 18:50 bis 20:15 Actionfilm Cold Blooded CDN 2012 20 40 60 80 100 Merken Nach einem mißglückten Überfall auf ein Juweliergeschäft wacht der Dieb Eddie Cordero angeschossen und mit Handschellen ans Bett gefesselt im Krankenhaus auf. Die junge Polizistin Frances Janes, die zu seiner nächtlichen Bewachung abgestellt ist, versucht pflichtbewußt, Eddie weitere Einzelheiten zu dem Überfall und den verschwundenen Diamanten zu entlocken. Eddie wiederum setzt alles daran, mit seiner trickreichen Art Frances zu überrumpeln, um auf diese Weise dem Gefängnis entkommen zu können. Das gegenseitige Katz- und Maus-Spiel wird jäh unterbrochen, als Corderos Auftraggeber mit seinen Männern in den nahezu ausgestorbenen Krankenhausflügel eindringt. Neben Corderos Leben will er die Diamanten - und er schreckt vor nichts zurück, um sein Ziel zu erreichen. Der gemeinsame Feind schweißt Frances und Eddie zusammen, die nun gemeinsam ums Überleben kämpfen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Robbins (Cordero) Zoie Palmer (Frances Jane) William MacDonald (Louis Holland) Huse Madhavji (Dr. Gill) Thomas Mitchell (Buckmire) Sergio Di Zio (George Keyes) Samantha Kaine (Security Guard) Originaltitel: Cold Blooded Regie: Jason Lapeyre Drehbuch: Jason Lapeyre Musik: Todor Kobakov Altersempfehlung: ab 16