Silverline 14:10 bis 15:25 Horrorfilm Kentucky Fried Zombies USA 2009 20 40 60 80 100 Merken Ken ist ein Serienkiller, der mitten im Nirgendwo spätnachts in ein Diner geht, nach langer Unterhaltung die Kellnerin Rose und den Koch Fred tötet und dann verschwinden will. Doch just in dem Moment kommt ein Pärchen herein, gefolgt von Sheriff Duke Purdett. Um nicht aufzufliegen, muss Ken die Kunden nun davon überzeugen, dass er wirklich in dem Diner arbeitet. Doch dann geschieht das Unfassbare: Rose und Fred erheben sich von den Toten und wollen Rache an ihrem Mörder nehmen. Ken muss das Pärchen und den Sheriff als Geiseln nehmen, um den Zombies zu entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joshua Grote (Ken) Liesel Kopp (Kathy) Parker Quinn (Rob) Maria Olsen (Rose) Larry Purtell (Duke) Daniel Schweiger (Jessie) Jorge Montalvo (Fred) Originaltitel: Die-ner (Get It?) Regie: Patrick Horvath Drehbuch: Patrick Horvath Altersempfehlung: ab 16