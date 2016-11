Silverline 09:50 bis 11:20 Horrorfilm Absentia USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Tricias Ehemann Dan wird seit sieben Jahren vermisst. Ihre jüngere Schwester Callie zieht bei ihr ein, da der Druck auf Tricia wächst, Dan offiziell für tot zu erklären. Während Tricia versucht, mit ihrem Leben wieder klarzukommen, wird Callie von einem geheimnisvollen Tunnel in der Nähe des Hauses angezogen. Als sie herausfindet, dass dieser mit weiteren Fällen mysteriösen Verschwindens in Zusammenhang gebracht werden kann, wird klar, dass Dans angenommener Tod alles andere als natürlich war. Eine uralte, dunkle Macht sitzt in dem Tunnel und Dans Schicksal scheint Schlimmerem als dem Tod in die Hände gefallen zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katie Parker (Callie) Courtney Bell (Tricia) Dave Levine (Det. Ryan Mallory) Morgan Peter Brown (Daniel Riley) Justin Gordon (Det. Lonergan) James Flanagan (Jamie Lambert) Scott Graham (Dr. Elliott) Originaltitel: Absentia Regie: Mike Flanagan Drehbuch: Mike Flanagan Musik: Ryan David Leack Altersempfehlung: ab 16