Silverline 06:55 bis 08:25 Horrorfilm Paranormal Whacktivity USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Michael und Kasey sind schon seit einiger Zeit zusammen, doch bisher hatten sie noch keinen Sex. Nachdem sie sich nun ein neues Heim geleistet haben, soll der Akt feierlich, wild und durchtrieben begangen werden. Auf die Warnung eines Priesters, dass in dem Haus eine teuflische Präsenz innewohnt, wird nicht gehört, denn man hat wichtigere Dinge im Kopf: das erste Mal auf Video aufzunehmen. Doch wann immer sich Michael und Kasey näherkommen, werden sie von einem bösen Geist terrorisiert. Ein Ghostbuster muss her! Und eigentlich wollten die Beiden doch nur Sex haben? mit einer Kamera? so wie Gott es gewollt hätte. Eine irre sexy und unglaublich komische Parodie auf Filme wie "Paranomal Activity" oder "Blair Witch Project" erwartet den Zuschauer, der erkennen muss, dass gemeingefährliche Dämonen mächtig die knisternde Stimmung vor dem Kamin ruinieren können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aneliese Roettger (Annabelle) Stephanie Danielson (Emily Rose / Fatin) Chanel Ryan (Bride of Dracula) Sasha Formoso (Kasey) Jenna Bryant (Brooke) Melinda Y. Cohen (The Professional) Yenitza Munoz (Love Interest) Originaltitel: Paranormal Whacktivity Regie: Roger Roth Drehbuch: Chris Pentzell, Geoffrey Plitt Musik: Taras Tkachenko Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 333 Min. The Help

Drama

ProSieben 05:25 bis 07:55

Seit 98 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 93 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 93 Min.