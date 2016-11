Sky Atlantic HD 01:00 bis 02:00 Serien Epitafios - Tod ist die Antwort Tödliches Spiel ARG 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf der Suche nach dem mysteriösen Patienten XL (Alejandro Awada), der ihn verraten könnte, hat der Serienkiller in der Psychatrie ein Blutbad hinterlassen. Doch ausgerechnet XL ist verschunden und konnte anscheinend fliehen. Wenig später erhalten Renzo Márquez (Julio Chávez) und Marina Segal (Cecilia Roth) endlich Hinweise zu XLs Identität: Er heißt Velasquez und war als Hellseher schon früher in einen Mordfall verwickelt. - die zweite Staffel der nervenzerrenden Krimiserie über die Jagd auf einen psychopathischen Serienkillers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julio Chávez (Renzo Márquez) Cecilia Roth (Marina Segal) Leonardo Sbaraglia (Asesino) Alejandro Awada (Alfonso Velázquez) Originaltitel: Epitafios Regie: Alberto Lecchi, Daniel Barone Drehbuch: Marcelo Slavich, Walter Slavich Altersempfehlung: ab 18