Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:10 Dokumentation Großzügige Spender: Macht Geld Politik? USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die preisgekrönte Dokumentarfilmerin Alexandra Pelosi wirft mit Handkamera und viel Humor einen Blick hinter die Kulissen des amerikanischen Wahlbetriebs: Wer sind eigentlich die großen Millionenspender der politischen Parteien? Und was sind ihre Motive? Ein faszinierender Ausflug in eine Welt in der sich Superreiche, Prominenz, Politik und Lobbyismus begegnen. - Die preisgekrönte Dokumentarfilmerin Alexandra Pelosi zeigt die Hintergründe der US-Parteien- und Wahlkampffinanzierung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Meet the Donors: Does Money Talk? Kamera: Alexandra Pelosi Altersempfehlung: ab 12