Sky Atlantic HD 12:35 bis 13:05 Comedyserie Getting on - Fiese alte Knochen Fehlfunktionen USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Die Pflegestation ist im Stress: Phyllis (Molly Shannon), die Tochter einer Patientin, muss mit dem ständig schwankenden Gesundheitszustand ihrer Mutter fertig werden. Dr. James (Laurie Metcalf) versucht derweil Dr. Stickley (Mark Harelik) einige Zugeständnisse zu entlocken. Sie hat allerdings offensichtlich nicht vor, ihre Schulden bei Schwester Didi (Niecy Nash) zu begleichen. Da wird eine Patientin durch eine Fehlfunktion eines medizinischen Geräts verletzt. - Im Doku-Stil gedrehte Comedyserie, die mit groteskem Witz den Alltag auf einer Altenpflegestation beschreibt. Schauspieler: Laurie Metcalf (Dr. Jenna James) Alex Borstein (Dawn Forchette) Niecy Nash (Denise "DiDi" Ortley) Melvin Rodriguez (Patsy De La Serda) Melvin Rodriguez (Patsy De La Serde) K Callan (Susan Dayward) Ann Morgan Guilbert (Birdy) Originaltitel: Getting On Regie: Howard Deutch Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer Altersempfehlung: ab 12