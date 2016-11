Sky Atlantic HD 11:00 bis 11:35 Comedyserie Getting on - Fiese alte Knochen Sex und andere Bedürfnisse USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Pflegeleiter Patsy (Mel Rodriguez) reicht eine Beschwerde gegen Schwester Didi (Niecy Nash) ein. Und auch Schwester Dawn (Alex Bortstein) muss lernen, dass sie Intimitäten mit Kollegen nicht vor schlechten Bewertungen schützen. Dr. James (Laurie Metcalf) und Patsy geraten derweil aneinander, weil sie eine seiner Einweisungen schwänzen will. - Im Doku-Stil gedrehte Comedyserie, die mit groteskem Witz den Alltag auf einer Altenpflegestation beschreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurie Metcalf (Dr. Jenna James) Alex Borstein (Dawn Forchette) Niecy Nash (Didi Ortley) Melvin Rodriguez (Patsy De La Serda) Ann Morgan Guilbert (Birdy) Mark Harelik (Dr. Paul Stickley) Harry Dean Stanton (Leonard Butler) Originaltitel: Getting On Regie: Howard Deutch Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer Kamera: Jim Denault Altersempfehlung: ab 12

