Sky Nostalgie 20:15 bis 22:15 Western Zwei Companeros I, D, E 1970 20 40 60 80 100 Merken Humorvoller Italowestern unter der Regie von Sergio Corbucci ("Django"), mit Franco Nero in der Hauptrolle und untermalt von der meisterhaften Filmmusik von Ennio Morricone: Ein Möchtegernrevolutionär tritt der Armee von General Mongo bei, ohne zu bemerken, dass Mongo nichts anderes als ein Bandit ist. Als er einen Banktresor öffnen soll, in dem der General einen Schatz vermutet, tut er sich mit einem schwedischen Waffenhändler zusammen. Gemeinsam wollen sie Professor Xantos kidnappen, der die Kombination für den Safe kennt. Mit: Franco Nero (Yodlaf Peterson), Tomás Milián (Der Baske), Fernando Rey (Professor Xantos), Iris Berben (Lola), Jack Palance (John), Karin Schubert (Zaira), José Bódalo (General Mongo), Eduardo Fajardo (Colonel), Gérard Tichy (Lieutenant), Tito García (Pepito Tigrero), Lorenzo Robledo (Capt. Jim). Sergio Corbucci. Italien/Spanien/Deutschland, Western, 1970 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franco Nero (Yodlaf Peterson) Tomas Milian (El Vasco) Jack Palance (John) Fernando Rey (Prof. Xantos) Iris Berben (Lola) Francisco Bódalo (Gen. Mongo) Eduardo Fajardo (Colonel) Originaltitel: Vamos a matar, compañeros Regie: Sergio Corbucci Drehbuch: Sergio Corbucci, Massimo de Rita, Fritz Ebert, Dino Maiuri Kamera: Alejandro Ulloa Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 18