Sky Nostalgie 18:45 bis 19:20 Abenteuerserie Sergeant Preston Gier nach Gold USA 1955 Merken Mort Elhorn und seine Komplizen haben es auf die Happy-Hour-Goldmine des alten Jack Crabtree abgesehen. Sie töten dessen Partner Larry und schieben den Mord Jack in die Schuhe. Doch Sergeant Preston durchschaut den hinterhältigen Plan. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: John Hart (Mort Elborn) Jason Johnson (Foost) Douglas Henderson (Smitty) Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (The Dog) Rex (The Horse) Ray Boyle (Larry Cushing) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Edward Dew Drehbuch: Sidney Sloan, George W. Trendle Kamera: Gilbert Warrenton Musik: Maurice Kline, Bettie Mosher