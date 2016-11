Sky Nostalgie 12:45 bis 13:20 Abenteuerserie Sergeant Preston Die Erbschaft USA 1955 Merken Sergeant Preston rettet eine Familie aus einem reißenden Fluss. Unter ihnen ist auch der junge Robert, der von seinem Onkel einen riesigen Goldschatz geerbt hat. Das spricht sich wie ein Lauffeuer herum. Um das Rätsel dieses Schatzes zu knacken, muss man jedoch bibelfest sein. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (King) Rex (Himself) Douglas Henderson (Ross Purdy) Larry Chance (Gabe) George E. Mather (Bob) Cornelius Keefe (Luke Stoner) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Charles E. Skinner Drehbuch: Stanley H. Silverman, Fran Striker, George W. Trendle